«Выгрузили, что было»: военэксперт о рекордной атаке дронов ВСУ на Россию Дандыкин: ВСУ пытаются усилить атаки дронов на РФ перед визитом Уиткоффа в Киев

Вооруженные силы Украины пытаются усилить атаки дронов на Россию перед визитом спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Киев, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ таким способом хотят создать иллюзию инициативы в боевых действиях в глазах американских переговорщиков.

Я думаю, что они (ВСУ - NEWS.ru) на второе число выгрузили все, что было. Конечно, они и дальше будут [пытаться наносить удары]. Выбиваются их заводы, но сегодня такой, наверное, финальный день. Большинство [дронов] шло на Москву, на Подмосковье. Они сбивались по пути. Наверное, они (руководство Украины — NEWS.ru) готовятся к приезду Уиткоффа в Киев, пытаются выглядеть крутыми. <...> Я думаю, что в дальнейшем наши удары [по портам], несомненно, скажутся. Надо [ВСУ], на мой взгляд, топить, чтобы ничего не смогли выгрузить или загрузить, ― сказал Дандыкин.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что российские силы ПВО за минувшие сутки уничтожили 1158 БПЛА самолетного типа. Также, по данным ведомства, поражено шесть управляемых авиационных бомб, один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.