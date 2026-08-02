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02 августа 2026 в 14:15

Бывший премьер Украины объяснил, как на самом деле Запад управляет Киевом

Азаров: Запад не позволит Зеленскому самостоятельно принимать ключевые решения

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Presidential Office Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Запад жестко контролирует президента Украины Владимира Зеленского и не позволит ему принимать самостоятельные решения по ключевым вопросам, заявил бывший премьер-министр Николай Азаров в Telegram-канале. По его мнению, свобода маневра на местах допускается, но фундаментальные вопросы решаются исключительно Вашингтоном и Брюсселем.

Какая-то свобода рук на местах предоставляется, но фундаментальные вопросы, естественно, решаются исключительно американцами и Западом. Эти люди внимательно следят за так называемой системой управления Украиной и не дают ей маневрировать ни влево ни вправо, — написал Азаров.

Экс-премьер добавил, что кадровые перестановки в правительстве Украины, которые выдают за радикальные, на самом деле таковыми не являются. Их цель — сохранить существующую колониальную систему управления, лишь подогнав ее под текущие задачи, заключил Азаров.

Ранее политолог Алекс Крайнер заявил, что западные страны всячески противятся завершению боевых действий на Украине. По его словам, кредиторы не могут позволить Киеву прекратить конфликт, так как это приведет к списанию сотен миллиардов долларов.

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