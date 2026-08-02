Западные страны всячески противятся завершению боевых действий на Украине, поскольку капитуляция Киева обнулит все выданные ей кредиты и облигации, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. По его словам, западные кредиторы не могут позволить Украине прекратить конфликт, так как это приведет к списанию сотен миллиардов долларов.

Аналитик отметил, что блокада черноморских портов создает серьезные проблемы для украинского экспорта и поступлений иностранной валюты, что снижает способность Киева обслуживать внешний долг. Это, в свою очередь, может спровоцировать обвал стоимости украинских облигаций, значительная часть которых находится у западных держателей, вызывая их серьезную обеспокоенность. По мнению эксперта, именно финансовый интерес кредиторов является одной из ключевых причин затягивания конфликта, поскольку в случае поражения Украины все вложенные средства обесценятся до нуля.

Пока Украина воюет, у Запада остается надежда, что она победит или как-то сумеет себя спасти. Может быть, Америку снова втянут в конфликт, может, НАТО объединится, чтобы вернуться к конфликту. <…> Так что именно финансисты не дают войнам закончиться, — пояснил эксперт.

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