Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 07:37

«Сумеет спасти»: на Западе забили тревогу из-за угрозы окончания СВО

Политолог Крайнер: Запад заинтересован в продолжении СВО из-за кредитов Киеву

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Подписывайтесь на нас в MAX

Западные страны всячески противятся завершению боевых действий на Украине, поскольку капитуляция Киева обнулит все выданные ей кредиты и облигации, заявил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала. По его словам, западные кредиторы не могут позволить Украине прекратить конфликт, так как это приведет к списанию сотен миллиардов долларов.

Аналитик отметил, что блокада черноморских портов создает серьезные проблемы для украинского экспорта и поступлений иностранной валюты, что снижает способность Киева обслуживать внешний долг. Это, в свою очередь, может спровоцировать обвал стоимости украинских облигаций, значительная часть которых находится у западных держателей, вызывая их серьезную обеспокоенность. По мнению эксперта, именно финансовый интерес кредиторов является одной из ключевых причин затягивания конфликта, поскольку в случае поражения Украины все вложенные средства обесценятся до нуля.

Пока Украина воюет, у Запада остается надежда, что она победит или как-то сумеет себя спасти. Может быть, Америку снова втянут в конфликт, может, НАТО объединится, чтобы вернуться к конфликту. <…> Так что именно финансисты не дают войнам закончиться, — пояснил эксперт.

Ранее бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен рассказал, что финны готовятся воевать с Россией под влиянием пропаганды и запугиваний в СМИ. По его словам, ситуация ухудшилась из-за созданного СМИ нарратива, несмотря на его попытки убедить людей в отсутствии угрозы со стороны России.

Мир
Запад
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник с инвалидностью по слуху пропал в Ленинградской области
Бывший депутат Финляндии заявил, что его страна угрожает безопасности РФ
Российская армия поразила сухогруз и морской буксир ВСУ в Черном море
Российские военные снова ударили по грузам ВСУ в украинских портах
Подкормка, обрезка после сбора урожая: какие работы делать в саду в августе
Повреждение сети изменило график движения поездов под Саратовом
Многоквартирный дом получил повреждения при атаке БПЛА
В США раскрыли подробности нового культурного проекта Трампа в Вашингтоне
В пяти аэропортах России введены ограничения на полеты
«Откладывает неизбежное»: в США раскрыли, что ждет Киев в ближайшее время
Раскрыты последствия атаки ВСУ на центр Wildberries под Самарой
Суд поставил точку в вопросе прав сгенерированной ИИ «Моны Лизы»
Взрыв похоронил элиту ВСУ, борьба с ДРГ: новости СВО к утру 2 августа
Опасную паводковую ситуацию спрогнозировали в Приморье
В МВД раскрыли излюбленный метод мошенников для адресных атак
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 августа: инфографика
Бывший дипломат раскрыл, как обстоят дела со свободой слова в Британии
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 635 БПЛА
«Сумеет спасти»: на Западе забили тревогу из-за угрозы окончания СВО
Стало известно о шокирующей находке российских военных под Красным Кутом
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.