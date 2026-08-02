Суд поставил точку в вопросе прав сгенерированной ИИ «Моны Лизы» Суд в Москве не признал сгенерированную ИИ «Мону Лизу с вином» творчеством

Московский суд отклонил иск автора, требовавшего защиты авторских прав на изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», созданные с помощью искусственного интеллекта. Судья пришел к выводу, что такие произведения не являются результатом творческой деятельности, пишет РИА Новости.

Истец утверждал, что переработал в нейросети репродукцию картины Леонардо да Винчи и фотографию статуи Свободы, в результате чего получились оригинальные арт-объекты. По его мнению, ответчик, использовавший эти изображения на футболках, худи и термостаканах, нарушил его исключительные права, и он просил взыскать компенсацию. Ответчик-предприниматель настаивал, что изменения не являются существенными и не превращают переработанные образы в самостоятельные охраняемые произведения.

В ходе разбирательства истец детально описал свои действия: он купил фотографии, заменил факел у статуи Свободы на бокал с вином, поменял фон, а у Джоконды скорректировал положение руки, мимику, контур лица, объем волос, добавил «мешки» под глазами и патчи. Несмотря на это, суд не нашел в этих манипуляциях творческого вклада.

В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад, — указал суд, отклонив исковые требования.

Ранее основатель IT-студии Анастасия Ширинкина выразила мнение, что нейросети не заменят дизайнеров. Она отметила, что в этой профессии важно участие человека.