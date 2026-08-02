Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
02 августа 2026 в 08:03

Суд поставил точку в вопросе прав сгенерированной ИИ «Моны Лизы»

Суд в Москве не признал сгенерированную ИИ «Мону Лизу с вином» творчеством

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Московский суд отклонил иск автора, требовавшего защиты авторских прав на изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», созданные с помощью искусственного интеллекта. Судья пришел к выводу, что такие произведения не являются результатом творческой деятельности, пишет РИА Новости.

Истец утверждал, что переработал в нейросети репродукцию картины Леонардо да Винчи и фотографию статуи Свободы, в результате чего получились оригинальные арт-объекты. По его мнению, ответчик, использовавший эти изображения на футболках, худи и термостаканах, нарушил его исключительные права, и он просил взыскать компенсацию. Ответчик-предприниматель настаивал, что изменения не являются существенными и не превращают переработанные образы в самостоятельные охраняемые произведения.

В ходе разбирательства истец детально описал свои действия: он купил фотографии, заменил факел у статуи Свободы на бокал с вином, поменял фон, а у Джоконды скорректировал положение руки, мимику, контур лица, объем волос, добавил «мешки» под глазами и патчи. Несмотря на это, суд не нашел в этих манипуляциях творческого вклада.

В данном случае дача команд компьютерной программе применить уже существующую идею (неоднократно реализованную) к ранее существующему произведению не может расцениваться как творческий вклад, — указал суд, отклонив исковые требования.

Ранее основатель IT-студии Анастасия Ширинкина выразила мнение, что нейросети не заменят дизайнеров. Она отметила, что в этой профессии важно участие человека.

Общество
суды
ИИ
Мона Лиза
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник с инвалидностью по слуху пропал в Ленинградской области
Бывший депутат Финляндии заявил, что его страна угрожает безопасности РФ
Российская армия поразила сухогруз и морской буксир ВСУ в Черном море
Российские военные снова ударили по грузам ВСУ в украинских портах
Подкормка, обрезка после сбора урожая: какие работы делать в саду в августе
Повреждение сети изменило график движения поездов под Саратовом
Многоквартирный дом получил повреждения при атаке БПЛА
В США раскрыли подробности нового культурного проекта Трампа в Вашингтоне
В пяти аэропортах России введены ограничения на полеты
«Откладывает неизбежное»: в США раскрыли, что ждет Киев в ближайшее время
Раскрыты последствия атаки ВСУ на центр Wildberries под Самарой
Суд поставил точку в вопросе прав сгенерированной ИИ «Моны Лизы»
Взрыв похоронил элиту ВСУ, борьба с ДРГ: новости СВО к утру 2 августа
Опасную паводковую ситуацию спрогнозировали в Приморье
В МВД раскрыли излюбленный метод мошенников для адресных атак
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 августа: инфографика
Бывший дипломат раскрыл, как обстоят дела со свободой слова в Британии
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 635 БПЛА
«Сумеет спасти»: на Западе забили тревогу из-за угрозы окончания СВО
Стало известно о шокирующей находке российских военных под Красным Кутом
Дальше
Самое популярное
Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат
Семья и жизнь

Когда придет пенсия и пособия в августе-2026: полный график выплат

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус
Общество

Теперь на любую гулянку готовлю рулет «Аргентина»: даже пиццееды по достоинству оценят необычный вкус

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.