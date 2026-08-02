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02 августа 2026 в 09:11

Под Сумами ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ

В Сумской области ликвидировали комбата теробороны и нескольких офицеров ВСУ

Фото: МО РФ
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В Сумской области ликвидировали командира батальона территориальной обороны и нескольких офицеров ВСУ, пишет Telegram-канал «Северный ветер». По его информации, речь о командире 1-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны Андрее Ливенко, а также об офицерах и солдатах батальона охраны, которые его сопровождали.

В Краснопольском районе был уничтожен командир 1-го батальона 119-й отдельной бригады теробороны Андрей Ливенко, а также несколько офицеров ВСУ и солдат батальона охраны, сопровождавших украинского комбата, — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что замкомандира 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по вооружению майор Константин Безноско умер при невыясненных обстоятельствах. Как сообщил источник в российских силовых структурах, офицер скончался две недели назад, 21 июля.

До этого стало известно, что под Краматорском ликвидировали офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ивана Ревацкого. По информации источников, это также произошло 21 июля.

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