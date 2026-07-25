ВС России ликвидировали важного для ВСУ майора-планировщика

Офицер группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ ликвидирован под Краматорском, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По данным источника агентства, это произошло еще 21 июля.

21 июля на Краматорском направлении ликвидирован майор Ревацкий Иван Николаевич. Занимал должность офицера группы планирования штаба 1-го механизированного батальона 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, — заявил источник.

Ранее командир роты БПЛА группировки «Север» с позывным Мангуст сообщил, что российский беспилотный расчет уничтожил украинский арсенал с боеприпасами в Сумской области. Он рассказал, что склад с вооружением был обнаружен разведкой с помощью дрона Zala, после чего по цели нанесли удар аппаратом «Молния-2».

Кроме того, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева с применением беспилотника «Герань-4 сикер». В ведомстве отметили, что суда использовались для перевозки грузов военного назначения в интересах противника. Также было подчеркнуто, что поражение целей подтвердили средства объективного контроля.