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25 июля 2026 в 09:04

Армия России нанесла удар по сухогрузу в порту Николаева

Минобороны России: БПЛА «Герань» поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военные нанесли удар по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, атака была выполнена с применением беспилотника «Герань-4 Сикер». Кроме того, министерство опубликовало кадры удара.

Минобороны России опубликовало видео нанесения ударов по морскому сухогрузу и двум буксирам в порту города Николаев. Днем ранее расчетами войск беспилотных систем были нанесены удары с применением летательных аппаратов «Герань-4 сикер», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сухогруз и буксиры использовались для доставки грузов военного назначения в интересах противника. Поражение целей зафиксировано средствами объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские подразделения отразили две попытки контратаки украинских военных в районе села Могрица Сумской области. В ходе боевых действий были уничтожены две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Между тем стало известно, что в период с 08:00 до 20:00 мск российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 210 украинских беспилотников над территорией страны. Дроны были сбиты в воздушном пространстве 13 российских регионов.

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