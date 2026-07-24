В Минобороны назвали точное количество сбитых украинских дронов за день

В Минобороны назвали точное количество сбитых украинских дронов за день Минобороны: за день в регионах России было сбито 210 украинских беспилотников

Российские средства ПВО в период с 08:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили 210 украинских дронов над территорией страны, сообщает Минобороны в мессенджере МАКС. Вражеские беспилотники были сбиты в 13 различных субъектах РФ.

Отмечается, что атакам подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская и Тульская области, а также Московский регион, Ставропольский и Краснодарский край, Республика Крым, акватории Черного и Азовского морей.

Ранее в Минобороны отметили, что российские военные продолжают наносить удары по военным объектам и инфраструктуре Украины. По данным ведомства, в течение дня ВС России атаковали порты и объекты транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ.

Также стало известно, что российские военнослужащие нанесли поражение двум судам, которые перевозили военные грузы для ВСУ. Речь идет о судне типа балкер и сухогрузе, следовавших в порт Черноморск. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена во время морского перехода судов.