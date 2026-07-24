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24 июля 2026 в 20:19

«Градус не снижаем»: Минобороны рассказало о новых ударах по Украине

Минобороны: ВС России продолжили наносить удары по объектам ВСУ на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Удары по военным объектам и инфраструктуре на Украине продолжаются, заявили в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того, ведомство опубликовало фотографию пуска ракеты со словами: «„Искандер“, пошла жара — июль». По данным министерства, в течение дня ВС России продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ.

Градус не снижаем! — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие нанесли поражение двум судам, которые, по информации Министерства обороны России, перевозили военные грузы для ВСУ. Речь идет о судне типа балкер и сухогрузе, следовавших в порт Черноморск. В оборонном ведомстве уточнили, что атака была проведена во время морского перехода судов.

Между тем в Минобороны России сообщили, что производители беспилотников, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники украинских спецслужб находились на объекте под Киевом в момент удара российских войск. Отмечается, что на объекте находились лица, которые занимались непосредственным планированием атак по территории России.

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