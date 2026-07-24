Российские войска поразили суда с военными грузами для ВСУ Минобороны: два судна с грузами для ВСУ поразили в море у острова Змеиный

Российские войска поразили в море судно типа балкер и сухогруз, которые доставляли военные грузы для Вооруженных сил Украины в порт Черноморск, сообщает Минобороны России в МАКСе. В оборонном ведомстве заявили, что суда были поражены на этапе перехода морем. Другие подробности операции не приводятся.

На переходе морем (северо-восточнее острова Змеиный и в районе населенного пункта Затока) [поразили] морское судно типа балкер и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт Черноморск, — уточнили в Минобороны.

Ранее Минобороны сообщило, что производители беспилотников, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и сотрудники украинских спецслужб находились на объекте под Киевом во время удара российских войск. По данным ведомства, находившиеся на объекте лица занимались планированием атак по территории России.

Между тем стало известно, что российские военные в период с 18 по 24 июля нанесли массированный удар, а также 18 групповых атак по Украине с применением высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотников. В Минобороны уточнили, что удары наносились как с воздушных, так и с наземных платформ.