ВС России «зачистили» Сумскую область от штурмовиков ВСУ РИА Новости: две штурмовые группы ВСУ уничтожены у села Могрица под Сумами

В районе села Могрица Сумской области российские подразделения отразили две попытки контратаки со стороны украинских военных, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В ходе боевых действий были уничтожены две штурмовые группы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

ВСУ дважды пытались контратаковать наши подразделения силами штурмовых групп 47-й ОМБр около Могрицы. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены, — сказал собеседник агентства.

Сумское направление рассматривается как одно из основных для формирования буферной зоны вдоль российской границы. В 2026 году президент России Владимир Путин поставил задачу по расширению этой зоны с целью повышения безопасности приграничных территорий.

Ключевую роль в действиях на данном участке, как отмечается, выполняет группировка войск «Север», подразделения которой продолжают вести активные боевые действия в Сумской области.

Ранее Минобороны России передавало, что российские подразделения вытеснили украинские силы из сел Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Штурмовые действия проводили военнослужащие группировки «Север».