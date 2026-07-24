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24 июля 2026 в 12:15

ВС России освободили два населенных пункта под Харьковом

Минобороны России сообщило об освобождении Захаровки и Ивашкино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военные за минувшие сутки выбили ВСУ из населенных пунктов Захаровка и Ивашкино, расположенных в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. В операции принимали участие бойцы группировки «Север».

В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 июля российские силы наносили комбинированные удары высокоточными авиационными средствами и беспилотниками по портовым объектам Украины. В ведомстве уточнили, что поражению подверглись элементы портовой инфраструктуры. Иных деталей о результатах атак на данный момент не представлено.

Кроме того, пресс-служба ведомства подтвердила, что подразделения группировки «Север» освободило село Артельное в Харьковской области. Также Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области.

Также в МО заявили, что российские войска нанесли удар по складу беспилотников и производственному цеху, где изготавливались детали для БПЛА в Одессе. В ведомстве добавили, что удары высокоточным оружием с воздуха и дронами по подобным целям продолжаются.

Россия
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