Минобороны РФ подтвердило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Помимо этого, военные освободили населенный пункт Благодатное в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области, — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что артиллеристы группировки уже сровняли с землей опорные пункты, блиндажи и укрытия противника в Запорожской области. Тем самым они проложили путь для наступления штурмовиков.

До этого стало известно, что ВС РФ после освобождения населенного пункта Волоховское в Харьковской области начали наступление на соседнюю Захаровку. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что военные продолжили продвижение в западном направлении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем, по его информации, военные вышли на окраины Николаевки в ходе наступления на Славянск и Краматорск.