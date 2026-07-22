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22 июля 2026 в 13:44

Минобороны РФ сообщили об освобождении Артельного и Благодатного

Здание Минобороны РФ Здание Минобороны РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Минобороны РФ подтвердило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Артельное в Харьковской области, сообщила пресс-служба ведомства в МАКСе. Помимо этого, военные освободили населенный пункт Благодатное в Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Благодатное Запорожской области, — сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что артиллеристы группировки уже сровняли с землей опорные пункты, блиндажи и укрытия противника в Запорожской области. Тем самым они проложили путь для наступления штурмовиков.

До этого стало известно, что ВС РФ после освобождения населенного пункта Волоховское в Харьковской области начали наступление на соседнюю Захаровку. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что военные продолжили продвижение в западном направлении.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал, что российские войска освободили Пискуновку в Донецкой Народной Республике. Вместе с тем, по его информации, военные вышли на окраины Николаевки в ходе наступления на Славянск и Краматорск.

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