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22 июля 2026 в 04:42

ВС РФ начали наступление на Захаровку

Марочко: ВС РФ после Волоховского начали накаты на соседнюю Захаровку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВС РФ после освобождения населенного пункта Волоховское в Харьковской области начали наступление на соседнюю Захаровку, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Подразделения не остановились после взятия Волоховского и продолжили продвижение в западном направлении.

По оперативным данным, наши военнослужащие не остановились на Волоховском и сходу начали накаты на соседний населенный пункт, который находится западнее — это Захаровка, — сказал Марочко.

Ранее Минобороны РФ заявило, что российские военные поразили железнодорожные составы противника, перевозившие воинские грузы в Запорожской области. В оборонном ведомстве добавили, что удары наносились операторами беспилотников «Герань».

Кроме того, командир роты БПЛА 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Легион сообщил, что российским частям осталось преодолеть порядка восьми километров до Славянска. Он добавил, что сейчас подразделения уже контролируют господствующие высоты, что создает тактический перевес перед украинскими силами.

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