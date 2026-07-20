Командир Южной группировки сообщил, сколько ВС РФ осталось до Славянска Командир Легион: ВС РФ осталось пройти 8 км до Славянска

Подразделениям Вооруженных сил России осталось пройти около восьми километров до Славянска, сообщил ТАСС командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Легион. В настоящее время ВС РФ занимают высоты, что дает им преимущество над ВСУ.

Порядка восьми километров. Сейчас противник находится в очень невыгодном положении. Славянск находится географически в низине. После чего противнику будет намного сложнее нам противостоять. <...> То есть Славянск скоро вернется домой, — добавил командир.

Ранее ВС РФ с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ. Наибольшее число судов пришлось на 14 и 15 июля.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Одесской области пять резервуаров с горючим для ВСУ. Удар был нанесен в 15 км северо-восточнее порта Одесса — в районе населенного пункта Новые Беляры.

Также самолеты ВКС России и БПЛА поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы. С их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.