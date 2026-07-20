Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 01:02

Российские военные за неделю поразили 37 морских целей ВСУ

ВС РФ ВС РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ВС РФ с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ, передают РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур. Наибольшее число судов пришлось на 14 и 15 июля.

В эти дни были поражены по семь морских целей. Еще по шести суднам военные нанесли удары 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля, еще две атаки пришлись на 16 июля. Всего за неделю были ликвидированы не менее 25 сухогрузов, 3 балкера, 3 контейнеровоза, 2 морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил специальных операций ВСУ, а также еще один катер.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Одесской области пять резервуаров с горючим для ВСУ. Удар был нанесен в 15 км северо-восточнее порта Одесса — в районе населенного пункта Новые Беляры.

Также самолеты ВКС России и БПЛА поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы. С их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.

Регионы
Россия
Украина
ВСУ
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нищая катастрофа»: Трамп высказался о Великобритании
Стало известно, где в России получают самые высокие пенсии
Более 30 стран приедут на саммит Россия — Африка
Рынок нефти отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке
Капитан сборной Испании добавил свое имя в список великих футболистов
Ульянов раскрыл позицию России по украинской пропаганде
В Рособрнадзоре раскрыли новое правило для будущих ЕГЭ
Килиан Мбаппе возглавил список лучших бомбардиров ЧМ-2026
Стало известно, кто занял первое место на ЧМ-2026 по футболу
Российские военные за неделю поразили 37 морских целей ВСУ
У боевиков в Африке нашли технику ВСУ
Минобороны РФ раскрыло данные о сбитых за неделю украинских БПЛА
Россия предложила площадку для арабо-иранского диалога
Названы регионы России с самым активным ростом ипотеки
Жителей Подмосковья предупредили об угрозе с воздуха
Участникам СВО могут изменить правила расчета служебного стажа
В России хотят ввести многодетный маткапитал в размере 1 млн рублей
Аргентина установила новый антирекорд в финале ЧМ
В Иордании нашли неопознанные останки
Вашингтон усиливает авиацию на Ближнем Востоке новыми самолетами
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.