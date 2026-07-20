Российские военные за неделю поразили 37 морских целей ВСУ

ВС РФ с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов, которые использовались для доставки военных грузов и выполнения других задач в интересах ВСУ, передают РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур. Наибольшее число судов пришлось на 14 и 15 июля.

В эти дни были поражены по семь морских целей. Еще по шести суднам военные нанесли удары 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля, еще две атаки пришлись на 16 июля. Всего за неделю были ликвидированы не менее 25 сухогрузов, 3 балкера, 3 контейнеровоза, 2 морских парома, танкер, килекторное судно, быстроходный катер сил специальных операций ВСУ, а также еще один катер.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Одесской области пять резервуаров с горючим для ВСУ. Удар был нанесен в 15 км северо-восточнее порта Одесса — в районе населенного пункта Новые Беляры.

Также самолеты ВКС России и БПЛА поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы. С их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.