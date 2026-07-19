Российская авиация разгромила два украинских морских судна в порту Одессы

Самолеты ВКС России и БПЛА поразили два украинских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. По данным ведомства, с их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.

Поражены два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде порта «Одесса», а также два морских судна типа «балкер» и «сухогруз» севернее острова Змеиный, с которых ВСУ осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников в порту Одессы. Как уточняется, налет был совершен барражирующими боеприпасами.

До этого российские «Герани» ударили по центру углеводородной переработки под Полтавой. В Минобороны отметили, что особенность российского дрона — современная электронно-оптическая система наведения.

Также ВС РФ нанесли удар по логистическому центру в Черниговской области, которым Вооруженные силы Украины пользовались для доставки военных грузов. По данным оборонного ведомства, атака проводилась с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер».