Российские «Герани» зацвели в Черниговской области Российские войска ударили «Геранями» по логистическому центру ВСУ под Черниговом

Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Черниговской области, которым Вооруженные силы Украины пользовались для доставки военных грузов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака проводилась с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер».

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер» по логистическому центру в населенном пункте Березна Черниговской области. Он использовался для доставки грузов военного назначения в интересах подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Как сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, на объекте находились иностранные военнослужащие и украинские добровольческие подразделения.

Также сообщалось, что пораженные ударом ВС РФ заводы «Радионикс» и «Артем» в Киеве были мозгом украинского ракетостроения. Под удар также попал завод «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического.