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19 июля 2026 в 16:42

Российские «Герани» зацвели в Черниговской области

Российские войска ударили «Геранями» по логистическому центру ВСУ под Черниговом

БПЛА «Герань-2» БПЛА «Герань-2» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Российские войска нанесли удар по логистическому центру в Черниговской области, которым Вооруженные силы Украины пользовались для доставки военных грузов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атака проводилась с помощью БПЛА «Герань-4 Сикер».

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля нанесения удара беспилотным летательным аппаратом «Герань-4 Сикер» по логистическому центру в населенном пункте Березна Черниговской области. Он использовался для доставки грузов военного назначения в интересах подразделений ВСУ, — говорится в сообщении.

Ранее ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Как сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, на объекте находились иностранные военнослужащие и украинские добровольческие подразделения.

Также сообщалось, что пораженные ударом ВС РФ заводы «Радионикс» и «Артем» в Киеве были мозгом украинского ракетостроения. Под удар также попал завод «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического.

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