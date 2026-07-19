«Мозг и станок ракетостроения»: в России оценили удары по ВПК Украины Коц: пораженные «Радионикс» и «Артем» были мозгом и станком ракетостроения Киева

Пораженные ударом ВС РФ заводы «Радионикс» и «Артем» в Киеве были мозгом украинского ракетостроения, заявил военный корреспондент Александр Коц в мессенджере МАКС. Он уточнил, что под удар также попал завод «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического.

Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» — той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву», — написал Коц.

Он добавил, что на вышеперечисленных предприятиях готовили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9, а также для суррогата С-300. По словам Коца, РФ не в первый раз производит удар по этим объектам. Военный корреспондент предположил, что российские военные будут вновь атаковать заводы, пока они не перестанут функционировать.

Ранее ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Отмечалось, что на объекте находились иностранные военнослужащие и украинские добровольческие подразделения.