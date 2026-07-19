Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
19 июля 2026 в 16:33

«Мозг и станок ракетостроения»: в России оценили удары по ВПК Украины

Коц: пораженные «Радионикс» и «Артем» были мозгом и станком ракетостроения Киева

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пораженные ударом ВС РФ заводы «Радионикс» и «Артем» в Киеве были мозгом украинского ракетостроения, заявил военный корреспондент Александр Коц в мессенджере МАКС. Он уточнил, что под удар также попал завод «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического.

Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилетов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» — той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву», — написал Коц.

Он добавил, что на вышеперечисленных предприятиях готовили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9, а также для суррогата С-300. По словам Коца, РФ не в первый раз производит удар по этим объектам. Военный корреспондент предположил, что российские военные будут вновь атаковать заводы, пока они не перестанут функционировать.

Ранее ВС РФ нанесли удар по тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Отмечалось, что на объекте находились иностранные военнослужащие и украинские добровольческие подразделения.

Европа
ВСУ
Украина
ВС РФ
СВО
Александр Коц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кличко набросился на Зеленского из-за произошедшего на Украине
Минобороны раскрыло детали удара по подстанции под Черниговом
Российские БПЛА обрушились на центр углеводородной переработки на Украине
Голод в ВСУ и освобожденное Вольное: новости СВО к вечеру 19 июля
Российский беспилотник лишил ВСУ газоперерабатывающего завода
В Анкаре призвали создать стратегический союз стран с участием России
Российские «Герани» зацвели в Черниговской области
Путешествия, фото с сыном, мнение об СВО: как живет актер Сергей Пиоро
В Великобритании при строительстве железной дороги нашли древний артефакт
«Мозг и станок ракетостроения»: в России оценили удары по ВПК Украины
Игры с петардой чуть не оставили без рук жителя Москвы
Шелкопряды отложили сотни яиц в квартирах у сибиряков
В России скончался известный музыкальный журналист
«Он тонет»: на Западе предрекли скорую отставку Зеленского
Ребенка насмерть зажало в перевернувшемся авто в Ленобласти
Мошенники втянули 12-летнего школьника в нападение на полицейского
Атлантические циклоны, метели и ночные морозы: погода в Москве зимой
Стало известно, когда состоится премьера «Одиссеи» Нолана в России
Отдых у водопада Султан закончился гибелью туристки из Свердловской области
ВСУ уличили в попытке минирования подъездных путей к Энергодару
Дальше
Самое популярное
Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога
Семья и жизнь

Учет теплиц и хозпостроек к 1 декабря 2026 года: кого ждет повышение налога

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки
Общество

Аджику «Принцесса» готовлю килограммами — вкусная летняя заготовка: без уксуса, хранится отлично, смогут есть даже девушки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.