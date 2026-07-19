Российские военные разбомбили пять резервуаров с горючим для ВСУ

Российские военные разбомбили пять резервуаров с горючим для ВСУ ВС России уничтожили в Одесской области пять резервуаров с горючим для ВСУ

Российские войска в районе населенного пункта Новые Беляры Одесской области уничтожили пять резервуаров с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ в МАКСе. Удар был нанесен в 15 км северо-восточнее порта Одесса.

В районе населенного пункта Новые Беляры (15 км северо-восточнее порта Одесса) нанесен удар по пяти резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, — сказано в заявлении.

Также самолеты ВКС России и БПЛА поразили два морских судна типа «балкер» с грузом военного назначения на рейде в порту Одессы. С их помощью ВСУ осуществляли запуск дронов в сторону российских границ.

Кроме того, российские военные нанесли удар ракетами «Оникс» по цеху сборки беспилотников в порту Одессы. Налет был совершен барражирующими боеприпасами, уточнили в Минобороны.

До этого российские «Герани» ударили по центру углеводородной переработки под Полтавой. В Минобороны отметили, что особенность дрона — современная электронно-оптическая система наведения, которая позволяет самостоятельно корректировать траекторию полета перед ударом.