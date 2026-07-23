Минобороны раскрыло последствия атаки на объекты ВСУ в Одессе Минобороны: в Одессе поражены объекты по производству и хранению БПЛА для ВСУ

Вооруженные силы России поразили склад с дронами и цех по производству комплектующих для БПЛА в Одессе, сообщили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве добавили, что российские военные продолжают наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками.

В городе Одесса ударными БПЛА поражены цех по производству комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ, — сказано в сообщении.

Также, по информации ведомства, в результате удара по территории государственного предприятия «Морской торговый порт „Одесса“» были поражены объекты портовой инфраструктуры. Они, по сведениям Минобороны, использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения.

Ранее российские военные взяли под полный огневой контроль логистику противника севернее Малокатериновки и Григоровки Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, любая попытка подвоза боеприпасов или ротации пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов.