Российские десантники лишили ВСУ путей снабжения под Запорожьем Минобороны РФ: ВДВ взяли под огневой контроль логистику ВСУ под Запорожьем

Подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ установили полный огневой контроль над путями снабжения украинских войск на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, российские десантники с помощью FPV-дронов препятствуют переброске личного состава, боеприпасов и техники противника.

Подразделениями ВДВ взята под полный огневой контроль логистика противника севернее Малокатериновки и Григоровки Запорожской области. Любая попытка подвоза боеприпасов или ротации пресекается высокоточными ударами FPV-расчетов, — говорится в публикации.

В министерстве подчеркнули, что расчеты FPV-дронов способны эффективно выполнять боевые задачи независимо от времени суток и погодных условий. Беспилотники поражают автомобили и легкобронированную технику ВСУ прямо во время движения, не позволяя доставлять на передовую боеприпасы, топливо и продовольствие.

Также, как отметили в Минобороны, под удары операторов дронов попадают небольшие пешие группы украинских военнослужащих, которые пытаются провести смену личного состава на передовых позициях. В ведомстве добавили, что постоянное огневое воздействие вынуждает противника искать альтернативные маршруты снабжения, однако и они находятся под контролем российских десантников.

Ранее стало известно, что украинские подразделения в районе Любицкого Запорожской области испытывают нехватку сил, передавал военный эксперт Андрей Марочко, оценив текущую ситуацию на данном участке фронта. При этом ВС РФ продолжают постепенно развивать наступление, констатировал он.