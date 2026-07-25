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25 июля 2026 в 10:53

Российская «Молния-2» ударила прямо в склад боеприпасов ВСУ под Сумами

ВС России уничтожили украинский склад боеприпасов под Сумами

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российский беспилотный расчет группировки «Север» уничтожил украинский арсенал с боеприпасами на территории Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным Мангуст. Точку с вооружением выявила разведка при помощи дрона Zala, после чего к цели был направлен ударный аппарат «Молния-2».

Воздушной разведкой расчета БПЛА Zala по характерным признакам был обнаружен склад боеприпасов в разрушенном здании в Сумской области. Информация оперативно была передана на командный пункт, — говорится в сообщении.

Ранее украинские источники сообщили, что на полигоне в Киевской области в момент атаки погиб полковник СБУ Эдуард Сиренко, который возглавлял управление Центра спецопераций. Кроме работы в СБУ, он был связан с ГУР Минобороны Украины и имел опыт службы в Ираке.

Кроме того, в польском внешнеполитическом ведомстве проинформировали, что при обстреле военного полигона в Киевской области, где проходила демонстрация вооружений, погиб работник польской оборонной компании. Как уточнили дипломаты, этот человек не являлся гражданином Польши.

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