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25 июля 2026 в 10:13

Полковник спецслужб Украины погиб при ударе по полигону под Киевом

Полковника украинских спецслужб Сиренко ликвидировали при ударе под Киевом

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
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Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко, руководивший управлением Центра спецопераций СБУ, погиб при ударе по полигону в Киевской области во время выставки вооружений, сообщает «Страна.ua». Он также имел отношение к ГУР МО Украины и ранее проходил службу в Ираке.

В 2018 году Сиренко задерживался по обвинению в организации преступной группировки. При этом тогда местные СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ.

Ранее в МИД Польши сообщили, что сотрудник польского оборонного завода погиб в результате атаки на полигон в Киевской области, где проводилась демонстрация военной техники. Дипломаты уточнили, что погибший не имел польского гражданства.

Кроме того, в Минобороны РФ проинформировали, что в момент поражения цели в Киевской области на объекте находились инженеры-конструкторы беспилотников, руководство частей БПЛА ВСУ и сотрудники украинских спецслужб. Именно эти лица, как утверждает ведомство, занимались подготовкой ударов по территории России.

Также в ведомстве уточнили, что удары по военным и инфраструктурным целям Украины продолжаются. МО сопроводило публикацию фотографией пуска ракеты с пометкой: «"Искандер", пошла жара — июль».

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