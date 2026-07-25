Полковник спецслужб Украины погиб при ударе по полигону под Киевом

Полковник спецслужб Украины погиб при ударе по полигону под Киевом Полковника украинских спецслужб Сиренко ликвидировали при ударе под Киевом

Полковник украинских спецслужб Эдуард Сиренко, руководивший управлением Центра спецопераций СБУ, погиб при ударе по полигону в Киевской области во время выставки вооружений, сообщает «Страна.ua». Он также имел отношение к ГУР МО Украины и ранее проходил службу в Ираке.

В 2018 году Сиренко задерживался по обвинению в организации преступной группировки. При этом тогда местные СМИ называли его бывшим сотрудником СБУ.

Ранее в МИД Польши сообщили, что сотрудник польского оборонного завода погиб в результате атаки на полигон в Киевской области, где проводилась демонстрация военной техники. Дипломаты уточнили, что погибший не имел польского гражданства.

Кроме того, в Минобороны РФ проинформировали, что в момент поражения цели в Киевской области на объекте находились инженеры-конструкторы беспилотников, руководство частей БПЛА ВСУ и сотрудники украинских спецслужб. Именно эти лица, как утверждает ведомство, занимались подготовкой ударов по территории России.

Также в ведомстве уточнили, что удары по военным и инфраструктурным целям Украины продолжаются. МО сопроводило публикацию фотографией пуска ракеты с пометкой: «"Искандер", пошла жара — июль».