Работник польского оборонного завода попал под удар под Киевом и не выжил

Работник польского оборонного завода попал под удар под Киевом и не выжил

Сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по полигону в Киевской области, сообщает портал Defence24 со ссылкой на МИД Польши. По информации издания, на атакованном объекте проходила выставка вооружений.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что погибший не являлся гражданином Польши. Отмечается, что министерство продолжает оказывать помощь остальным пострадавшим, число которых пока не называется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на момент удара по объекту в Киевской области там присутствовали разработчики дронов, командование украинских сил БПЛА и представители спецслужб. По данным военного ведомства, эти лица непосредственно участвовали в планировании налетов на российскую территорию.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что атаки на украинские военные и инфраструктурные объекты не прекращаются. Министерство также обнародовало снимок запуска ракеты с подписью: «"Искандер", пошла жара — июль».

Помимо этого, Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза и двух буксиров в акватории николаевского порта ударным беспилотником «Герань-4 Сикер». Ведомство также обнародовало видеозапись атаки.