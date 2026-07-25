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25 июля 2026 в 09:28

Работник польского оборонного завода попал под удар под Киевом и не выжил

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сотрудник польского оборонного предприятия погиб при ударе по полигону в Киевской области, сообщает портал Defence24 со ссылкой на МИД Польши. По информации издания, на атакованном объекте проходила выставка вооружений.

В дипломатическом ведомстве уточнили, что погибший не являлся гражданином Польши. Отмечается, что министерство продолжает оказывать помощь остальным пострадавшим, число которых пока не называется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на момент удара по объекту в Киевской области там присутствовали разработчики дронов, командование украинских сил БПЛА и представители спецслужб. По данным военного ведомства, эти лица непосредственно участвовали в планировании налетов на российскую территорию.

Кроме того, в российском оборонном ведомстве заявили, что атаки на украинские военные и инфраструктурные объекты не прекращаются. Министерство также обнародовало снимок запуска ракеты с подписью: «"Искандер", пошла жара — июль».

Помимо этого, Минобороны РФ сообщило о поражении сухогруза и двух буксиров в акватории николаевского порта ударным беспилотником «Герань-4 Сикер». Ведомство также обнародовало видеозапись атаки.

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