В Хабаровском крае произошло смертельное столкновение лодки с катером Один человек погиб при столкновении лодки с катером в Хабаровском крае

Один человек погиб в результате столкновения катера и лодки на реке Амур в Хабаровском крае, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Инцидент произошел в ночь на 2 августа около пристани города Амурска: лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали, когда в нее врезался катер.

2 августа около 02:00 (19:00 мск 1 августа) в районе пристани города Амурска в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера. По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер, — следует из сообщения.

От удара лодка перевернулась, один из находившихся в ней мужчин получил травмы, несовместимые с жизнью. Остальных пассажиров на берег доставило проходившее мимо судно. Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку и контролирует ход доследственных мероприятий. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Якутии на реке Алдан опрокинулась моторная лодка с пятью мужчинами, в результате чего четверо человек погибли. Единственный выживший смог доплыть до берега.