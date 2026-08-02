Снявшая фильм «Брат» компания подала 100 исков на 7,5 млн рублей Кинокомпания «СТВ» подала 100 исков на 7,5 млн рублей с начала года

Кинокомпания «СТВ», известная по фильмам «Брат», «Брат 2» и «Жмурки», с начала 2026 года подала 100 исков на общую сумму около 7,5 млн рублей в защиту интеллектуальных прав, следует из материалов РИА Новости. Иски направлены в суды Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Алтайского краев, Саратовской области и других регионов.

Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы, сумма каждого иска варьируется от десятков до сотен тысяч рублей. Самый крупный иск был подан к ИП о взыскании компенсации за использование изображений из фильмов «Брат» и «Брат 2» на футболках, продававшихся на маркетплейсе. Компания требовала 405,3 тыс. рублей, затем увеличила сумму до 605,5 тыс., однако суд взыскал 228,3 тыс. рублей.

Помимо дилогии «Брат», иски касаются также фильма «Жмурки» и мультсериала «Царевны». Часть исков еще рассматривается, некоторые удовлетворены полностью или частично, часть возвращена или оставлена без движения.

Ранее Московский суд отклонил иск автора, требовавшего защиты авторских прав на изображения «Мона Лиза с вином» и «Статуя Свободы с вином», созданные с помощью искусственного интеллекта. Судья пришел к выводу, что такие произведения не являются результатом творческой деятельности.