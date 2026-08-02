Компанию Трампа заподозрили в отмывании денег

Банк Capital One официально выразил опасения, что компания президента США Дональда Трампа может быть связана с отмыванием денег, сообщило Reuters. Учреждение выступило с возражением против иска, который был подан на фоне решения закрыть банковские счета Trump Organization.

В банке заявили, что решение может быть связано с проверкой специалистов по борьбе с отмыванием денег. Отмечается, что это первый случай, когда банк официально связал опасения по поводу легализации средств с семейным бизнесом Трампа.

В ходатайстве, поданном Capital One, указано, что «документы и собственные заявления истцов ясно дают понять, что Capital One закрыла счета истцов по причинам, связанным с борьбой с отмыванием денег (БОД). Закрытие стало результатом многомесячного анализа и тщательной проверки со стороны команды Capital One по БОД в соответствии с банковской политикой и нормативными указаниями».

Ранее продавца участка земли в Албании, предназначенного для строительства курортного комплекса, связанного с зятем президента США Джаредом Кушнером, заподозрили в подделке документов и отмывании денег. Прокуратура заморозила средства от сделки на сумму около €110 млн (около 9,6 млрд рублей) на счету нотариуса.