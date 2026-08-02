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02 августа 2026 в 11:45

Курникова и Иглесиас спустили полмиллиарда рублей на коммуналку в Майами

Курникова и Иглесиас отдали 640 млн рублей на содержание дома с винным погребом

Анна Курникова Анна Курникова Фото: Павел Лисицын /РИА Новости
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Теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас владеют роскошным поместьем в Майами, содержание которого обошлось в $8 млн (640 млн рублей) за 13 лет, сообщает Telegram-канал SHOT. Как выяснил источник, только за 2025 год пара заплатила около $700 тыс. (56 млн рублей).

В эту сумму вошли налог на имущество, страховка от ураганов и наводнений, а также расходы на обслуживание комплекса, включая охрану, уборку территории, уход за бассейном, садом и причалом. Общая площадь всех построек составляет около 2,2 тыс. квадратных метров. Стоимость поместья оценивается в $50 млн (4 млрд рублей).

Пара приобрела участок площадью 63 сотки в 2009 году. Строительство особняка площадью 1800 квадратных метров завершили в 2013-м. В доме имеются шесть спален, девять ванных комнат, тренажерный зал и винный погреб. Кроме того, на территории построены отдельные дома для персонала и гостей.

Ранее появилась информация, что певица Алла Пугачева, которая недавно получила тяжелую травму, расширила штат прислуги в арендованном особняке в Юрмале. Теперь на Примадонну трудятся две домработницы, также у нее есть повар и сотрудник, отвечающий за уход за территорией.

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