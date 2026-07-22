Водонаева предложила выкинуть за борт плачущего ребенка

Российский блогер, модель и телеведущая Алена Водонаева поделилась в соцсетях негативными эмоциями после прогулки на лодке в Майами, который был испорчен чужим ребенком. Долгожданный отдых знаменитости оказался омрачен непрерывным плачем мальчика, который находился вместе с родителями на борту. По словам блогерши, пассажирам даже раздали беруши, чтобы заглушить шум.

Разве вы не могли бы просто выкинуть ребенка за борт? Нам дали беруши, чтобы мы не слышали шум пропеллера и отвратительный плач детей. Можно не орать? Зачем ехать на лодке, если ты сидишь и орешь?! — возмутилась блогер.

Предвосхищая негативную реакцию подписчиков, блогер добавила, что ее личные сообщения открыты для разгневанных «мамочек ангелочков». Водонаева вспомнила, что в период младенчества своего сына Богдана всегда старалась учитывать комфорт окружающих людей. Она принципиально не брала ребенка в подобные поездки, где его поведение могло бы помешать чужому отдыху.

Ранее российский шоумен Степан Меньщиков заявил, что не в восторге от фигуры сильно похудевшей Водонаевой, которая столкнулась с волной хейта в интернете из-за резких высказываний в адрес полных девушек. По его словам, когда они были вместе, фигура модели ему нравилась больше.