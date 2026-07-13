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13 июля 2026 в 20:58

«Кому нравятся скелеты?»: Меньщиков высказался о фигуре Водонаевой

Меньщиков раскритиковал фигуру похудевшей Водонаевой

Степан Меньщиков Степан Меньщиков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
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Российский шоумен, актер и телеведущий Степан Меньщиков на премьере фильма «Холод» заявил корреспонденту NEWS.ru, что не в восторге от фигуры сильно похудевшей модели Алены Водонаевой, которая столкнулась с волной хейта в интернете из-за резких высказываний в адрес полных девушек. По его словам, когда они были вместе, фигура Водонаевой ему нравилась больше.

Скелеты? А кому нравятся скелеты? Я помню, когда мы были с Аленой, она не была худой. Но была хорошенькая, такая, да, — сказал он.

Меньщиков признался, что ему по душе женщины с формами. По словам шоумена, обладательницам «широкой кости» надо не изнурять себя до истощения, а учиться обыгрывать свою внешность.

Тебе Господь дал широкую кость. <...> Ну, надо просто обыгрывать свое тело, свои формы. Вообще женская полнота, не то чтобы полнота, а округлости форм, кустодиевские такие, это же очень здорово! Да-да-да, мне очень нравится. Я люблю, чтобы попа такая была. Хорошенькая такая, — отметил артист.

Ранее эксперт по пищевому поведению, нутрициолог Дарья Савельева рассказала, что избыточный вес часто обусловлен гормональными нарушениями. По словам специалиста, набор массы тела происходит на фоне инсулинорезистентности, и ошибочно связывать ожирение только с калориями и недостатком физической активности.

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