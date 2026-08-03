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03 августа 2026 в 02:31

В ДНР озвучили последствия новых атак ВСУ

СЦКК: ВСУ за минувшие сутки 14 раз атаковали территорию Донбасса

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинские вооруженные формирования в течение минувшего дня нанесли 14 ударов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации региона. В результате обстрелов пострадали двое мирных жителей.

Атаки велись с применением различных видов вооружения — всего зафиксировано 24 случая разрыва боеприпасов. Под огонь попали как жилые кварталы, так и гражданские объекты.

Среди поврежденного имущества — один частный дом, грузовой и легковой автомобили, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. Данные о характере ранений пострадавших уточняются, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Власти региона держат ситуацию на контроле. На местах работают оперативные и аварийные службы. Пострадавшим обещана всесторонняя поддержка.

Ранее сообщалось, что за последние два месяца интенсивность атак со стороны Вооруженных сил Украины на Белгородскую область возросла более чем вдвое. Врио губернатора Александр Шуваев в своих социальных сетях привел данные о работе средств противовоздушной обороны за первые два дня августа.

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