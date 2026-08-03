Солдаут в «Лужниках», книга рекордов, Пересильд: как живет Ваня Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко выступил с сольным концертом на стадионе «Лужники». Сколько человек посетили шоу и какой рекорд установил 20-летний исполнитель?

Концерт в «Лужниках»

Дмитриенко провел сольный концерт на стадионе «Лужники», полностью заполнив трибуны. Артист стал самым молодым российским исполнителем, которому удалось собрать аншлаг на главной концертной площадке страны.

Во время выступления Дмитриенко обратился к зрителям и признался, что не ожидал увидеть такое количество поклонников.

«Здравствуй, слушатель! Я не могу поверить в то, что происходит, ребята. Я помню, как 6 лет назад я хотел, чтобы вы слушали мою музыку больше, чем прохожие на улице. Но что вас будет 70 тысяч, [я не думал], ребята», — сказал он.

О том, что все билеты на концерт были проданы, исполнитель ранее сообщил в своем Telegram-канале. Он поблагодарил поклонников за поддержку, отметив, что с нетерпением ждет встречи со зрителями и при этом испытывает сильное волнение перед выступлением. Вместе с сообщением артист опубликовал афишу с пометкой Sold out.

Информация о полном аншлаге также появилась на официальном сайте спортивного комплекса. В сообщении отмечается, что Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским артистом, собравшим крупнейшую концертную площадку страны на сольном выступлении.

«Ваня Дмитриенко — самый молодой артист в России, который собирает самую большую концертную площадку страны: 2 августа в БСА „Лужники“», — говорится в сообщении.

Книга рекордов России

Дмитриенко официально включили в Книгу рекордов России как самого молодого артиста, собравшего «Лужники».

Сертификат Дмитриенко вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. По его словам, среди возможных достижений организаторы выбрали именно этот рекорд.

«Среди всех рекордов, которые можно было установить на сегодняшнем мероприятии, мы выбрали самый крутой, самый интересный. Он звучит так: самый молодой артист, выступивший с сольным концертом на большой спортивной арене Олимпийского комплекса „Лужники“. Рекорд России с результатом: 20 лет, 9 месяцев и 8 дней, рекордсмен — Ваня Дмитриенко», — сказал он.

Таким образом, Дмитриенко стал самым молодым исполнителем в стране, чей сольный концерт состоялся на большой спортивной арене олимпийского комплекса «Лужники». Соответствующее достижение было официально внесено в Книгу рекордов России.

В чем популярность Вани Дмитриенко

Дмитриенко смог внести новизну на российской эстраде, заявил критик Сергей Соседов. Он отметил, что роман с актрисой Аней Пересильд только усилил внимание публики.

«Как мне кажется, его песня „Шелк“ звучала во всех музыкальных чартах, и отдельно многие запомнили как раз дуэт с Пересильд, который называется „Силуэт“. Пока такая ситуация», — заявил Соседов.

Критик подчеркнул, что певец завоевал интерес и молодой, и более возрастной публики. По его словам, большая часть эстрады сейчас предоставляет либо старые хиты, либо слишком узконаправленные композиции.

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