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03 августа 2026 в 00:44

Россия пригрозила Ирландии «серьезными последствиями» за пиратство

Посол в Ирландии Филатов: захват судов РФ для Дублина обернется катастрофой

Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия предупредила Ирландию о серьезных последствиях в случае попыток Дублина осуществить акты морского пиратства против торговых судов под предлогом нарушения санкционного режима, сообщил посол России в Ирландии Юрий Филатов в беседе с «Известиями». Недавно в стране вступили в силу законодательные изменения, которые дают вооруженным силам «легальную» возможность высадки на морские суда при обвинении в нарушении антироссийских санкций.

Речь идет о демонстрации со стороны Дублина, что там готовы к таким действиям и в теории могли бы присоединиться к пиратским акциям «старших товарищей». Ирландцы предупреждены, что попытки реализовать подобные акты пиратства будут иметь для них самые серьезные последствия, — добавил дипломат.

При этом возможности и ресурсы Военно-морских сил Ирландии ограничены. По сообщениям местных СМИ, в составе флота числятся восемь патрульных кораблей, но из-за кадрового дефицита в море одновременно могут находиться только два — четыре судна.

Ранее сообщалось, что помощник президента РФ Николай Патрушев провел в Алжире переговоры с генеральным секретарем Министерства внутренних дел местного самоуправления и транспорта Джамалем Эддином Абдельгани Дриди. В ходе встречи стороны обсудили потенциальные проекты в области двустороннего сотрудничества в морской логистике и вопросы безопасности судоходства в Средиземном море.

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