Власти Марокко раскрыли причины кризиса в Сеуте

События, произошедшие в испанском автономном городе Сеута на африканском побережье Средиземного моря, не были случайными, заявили в Министерстве внутренних дел Марокко. Они стали следствием преступного использования цифрового пространства и дезинформации.

В специальном заявлении МВД указано, что недавний инцидент на пограничных переходах в Сеуту и Мелилью стали результатом совокупности факторов. К ним относятся злонамеренное использование цифровых ресурсов, распространение ложной информации, а также деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование некоторых правовых и административных норм, которые предполагали возможность беспрепятственного въезда в европейское пространство без юридических последствий.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.