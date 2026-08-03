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03 августа 2026 в 00:03

Власти Марокко раскрыли причины кризиса в Сеуте

МВД Марокко: хаос в Сеуте вызвало преступное использование цифровой среды

Нелегальные мигранты в Сеуте Нелегальные мигранты в Сеуте Фото: JesÃƒÂºS Torres/Keystone Press Agency/Global Look Press
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События, произошедшие в испанском автономном городе Сеута на африканском побережье Средиземного моря, не были случайными, заявили в Министерстве внутренних дел Марокко. Они стали следствием преступного использования цифрового пространства и дезинформации.

В специальном заявлении МВД указано, что недавний инцидент на пограничных переходах в Сеуту и Мелилью стали результатом совокупности факторов. К ним относятся злонамеренное использование цифровых ресурсов, распространение ложной информации, а также деятельность сетей по торговле людьми и неверное толкование некоторых правовых и административных норм, которые предполагали возможность беспрепятственного въезда в европейское пространство без юридических последствий.

Ранее экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что миграционный кризис в испанском анклаве Сеута показал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, европейская солидарность отсутствовала самым явным образом, а произошедшее иллюстрировало раскол внутри блока.

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