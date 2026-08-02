Солист группы «Три дня дождя» чуть не ударил фаната на выступлении Солист группы «Три дня дождя» Викторов замахнулся на фаната во время концерта

Фронтмен группы «Три дня дождя» Глеб Викторов оказался в центре скандала, после того как в Сети появилось видео с его выступления. На ролике видно, что певец чуть не нанес удар одному из зрителей.

Инцидент произошел прямо во время живого концерта. На опубликованных кадрах можно заметить, как один из поклонников, находясь у самой сцены, настойчиво пытается дотронуться до музыканта. Артист сначала пытался вежливо отстранить руку фаната, однако тот не реагировал на попытки остановить его.

После нескольких безуспешных предупреждений Викторов резко замахнулся в сторону назойливого зрителя, но в последний момент сдержался и не нанес удара. Концерт продолжился после короткой паузы, а сам музыкант не комментировал произошедшее со сцены.

Ранее сообщалось, что Глеб Викторов проходил лечение в специализированном центре, куда его госпитализировали сразу после концерта в Екатеринбурге. К исполнителю длительное время пускали только родителей и сотрудников учреждения. По словам сестры артиста, лечение включало в себя многочисленные капельницы с витаминами и средствами для улучшения сна. Музыканту предоставили возможность полностью восстановиться, спокойно отдохнуть и избавиться от головных болей.