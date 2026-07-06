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06 июля 2026 в 10:47

Матч ЧМ по футболу в Лос-Анджелесе закончился пальбой по болельщикам

Болельщики пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе после матча ЧМ-2026

Фото: Lela Edgar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Четыре болельщика получили огнестрельные ранения на востоке Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии, завершившегося со счетом 2:3, сообщает газета New York Post. Инциденты произошли в разных местах в радиусе нескольких километров.

По данным полиции, после окончания игры произошли три перестрелки, в том числе на бульваре Уиттиер в месте массового скопления болельщиков. В результате происшествия четырех человек госпитализировали, об их состоянии пока ничего не сообщается.

Сборная Мексики стала второй командой-хозяйкой, покинувшей чемпионат мира — 2026. Ранее на стадии 1/8 финала из борьбы выбыла Канада, которая разгромно уступила Марокко (0:3). Еще одни хозяева, американцы, проведут свой матч 7 июля против бельгийцев.

Ранее национальная команда Бразилии впервые с 1990 года вылетела с чемпионата мира, не дойдя до четвертьфинала. Подопечные Карло Анчелотти уступили Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2.

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