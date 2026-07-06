Матч ЧМ по футболу в Лос-Анджелесе закончился пальбой по болельщикам

Матч ЧМ по футболу в Лос-Анджелесе закончился пальбой по болельщикам Болельщики пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе после матча ЧМ-2026

Четыре болельщика получили огнестрельные ранения на востоке Лос-Анджелеса после матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Англии, завершившегося со счетом 2:3, сообщает газета New York Post. Инциденты произошли в разных местах в радиусе нескольких километров.

По данным полиции, после окончания игры произошли три перестрелки, в том числе на бульваре Уиттиер в месте массового скопления болельщиков. В результате происшествия четырех человек госпитализировали, об их состоянии пока ничего не сообщается.

Сборная Мексики стала второй командой-хозяйкой, покинувшей чемпионат мира — 2026. Ранее на стадии 1/8 финала из борьбы выбыла Канада, которая разгромно уступила Марокко (0:3). Еще одни хозяева, американцы, проведут свой матч 7 июля против бельгийцев.

Ранее национальная команда Бразилии впервые с 1990 года вылетела с чемпионата мира, не дойдя до четвертьфинала. Подопечные Карло Анчелотти уступили Норвегии в 1/8 финала со счетом 1:2.