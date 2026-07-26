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26 июля 2026 в 17:00

Настоятель российского монастыря погиб в ДТП

Настоятель Флорищевой пустыни Тихон погиб в ДТП в Нижегородской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон погиб в ДТП в Нижегородской области, сообщает «Российская газета». Трагедия произошла в Володарском районе на дороге, соединяющей трассу М-7 с поселком Фролищи.

Автомобиль священнослужителя вылетел с дороги и врезался в дерево. Передняя часть машины получила серьезные повреждения. После случившегося прихожане выразили соболезнования. Пока детали ДТП уточняются.

Ранее пресс-служба региональной Госавтоинспекции сообщила, что восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. По данным ведомства, водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.

До этого в Алтайском крае произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие на трассе Романово — Завьялово — Баево — Камень-на-Оби. Жертвами столкновения стали три человека, один из которых был несовершеннолетним.

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