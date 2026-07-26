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26 июля 2026 в 12:30

Экскурсионный автобус с детьми вылетел в кювет в российском регионе

Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области
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Восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале. По данным ведомства, водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел в кювет. Авария произошла на 27-м километре автодороги Тутаев — Шопша Ярославского района.

По предварительной информации — водитель-мужчина 1964 года рождения, управляя экскурсионным автобусом Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием, — говорится в сообщении.

В момент ДТП в автомобиле находились 19 пассажиров, пострадавших с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в пресс-службе УМВД по Костромской области сообщили, что в Кадыйском районе столкнулись легковая «Нива» и грузовик Sitrak. В результате аварии погибли водитель и пассажирка отечественного авто, а также трое детей, находившихся в салоне.

До этого в Турции на трассе между Кырыкалле и Самсуном опрокинулся рейсовый автобус с людьми. Из 42 пассажиров пострадали 40, причина аварии — потеря управления водителем, из-за чего транспортное средство съехало с полотна и перевернулось. По имеющейся информации, среди раненых нет иностранцев.

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