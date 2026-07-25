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25 июля 2026 в 10:01

Смертельная авария унесла жизни трех маленьких детей

Легковушка с детьми попала в смертельное ДТП на трассе в Костромской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кадыйском районе Костромской области произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и грузовика Sitrak, сообщает пресс-служба УМВД России по Костромской области в мессенджере МАКС. В результате столкновения погибли три ребенка, пассажирка и водитель легковушки.

Авария случилась на 137-м километре трассы Р-243 возле деревни Дудино. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение. В результате ДТП погибли все пять человек, находившиеся в легковом автомобиле. Среди погибших — водитель, 32-летняя женщина и трое детей 2012, 2018 и 2021 годов рождения. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в деревне Луговское Ленинградской области 44-летняя женщина за рулем Renault попала в ДТП, после того как не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В салоне оказалась зажата девочка. Несмотря на оказанную помощь, ребенка спасти не удалось.

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