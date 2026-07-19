Ребенка насмерть зажало в перевернувшемся авто в Ленобласти

Днем 19 июля в деревне Луговское Лужского района Ленинградской области 44-летняя женщина за рулем Renault не справилась с управлением, машина съехала в кювет и перевернулась, в салоне оказалась зажата девочка, передает 78.ru со ссылкой на пресс-службу «Леноблпожспаса». Сигнал о ДТП поступил в 12:50.

Спасатели стабилизировали авто и отключили аккумулятор, чтобы избежать пожара. До их приезда девочке первую помощь оказывал дедушка, однако медики не смогли ее спасти.

Ранее пресс-служба МВД по Чувашской Республике сообщила, что в Чебоксарах возбуждено уголовное дело против водителя, совершившего смертельное ДТП на Московском проспекте. 18-летний юноша врезался в остановку общественного транспорта, в результате один человек погиб, еще двое пострадали.

Кроме того, столичный департамент транспорта сообщил, что на внутренней стороне ТТК у Рижского вокзала в Москве произошло ДТП с разливом топлива, движение затруднено на 1,4 км. Проезд открыт только по одной полосе из четырех, обстоятельства случившегося устанавливаются.