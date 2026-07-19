Авария у Рижского вокзала в Москве обернулась разливом ГСМ

На внутренней стороне ТТК у Рижского вокзала произошла авария с разливом топлива, движение затруднено на 1,4 км, сообщил московский департамент транспорта в Telegram-канале. Проезд возможен только по одной полосе из четырех, обстоятельства и пострадавшие выясняются.

На внутренней стороне ТТК, в районе Рижского вокзала, произошло ДТП с последующим разливом горюче-смазочных материалов. На месте работают оперативные службы города, — говорится в сообщении.

Ранее на внутреннем кольце КАД в Санкт-Петербурге столкнулись легковушка, «Газель» и фура, что спровоцировало цепную аварию. Предварительно, водитель Lada Vesta при перестроении задел фуру, после чего в них врезалась «Газель». В результате образовалась крупная пробка.

Кроме того, на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге мотоцикл столкнулся с легковушкой, водитель двухколесного транспорта погиб. Удар был такой силы, что автомобиль развернуло на 180 градусов. 26-летняя женщина за рулем Kia при повороте на улицу Ткачей не уступила дорогу встречному мотоциклу.