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18 июля 2026 в 17:17

Едва получивший права водитель въехал в остановку и устроил смертельное ДТП

В Чебоксарах завели дело против водителя, сбившего человека насмерть у остановки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Чебоксарах следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, устроившего смертельное ДТП на Московском проспекте, сообщила пресс-служба МВД по Чувашской Республике в Telegram-канале. 18-летний юноша влетел в остановку общественного транспорта, в результате аварии один человек погиб, двое пострадали.

Возбудили уголовное дело в отношении водителя Renault Logan, наехавшего на остановку и пешеходов на Московском проспекте в Чебоксарах, — говорится в сообщении.

Одного из пострадавших доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Другой после осмотра врачей отказался от госпитализации. По данным региональной прокуратуры, права юноша получил около месяца назад, а предварительное освидетельствование не выявило у него признаков алкогольного опьянения.

Ранее в Уфе после ДТП с бензовозом на федеральной трассе М-5 произошел разлив топлива, заявил глава республиканской ГИБДД Владимир Севастьянов. Отмечается, что столкнулись два грузовых автомобиля «Скания» и «Ситрак», которые двигались в попутном направлении. В результате нефтепродукты оказались на проезжей части.

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