Ссора пьяных брата и сестры закончилась зверским убийством Жителя Чебоксар задержали по подозрению в расправе над сестрой во время ссоры

В Чебоксарах сотрудники правоохранительных органов задержали 57-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве родной сестры, сообщает СУ СК России по Чувашии. Трагедия произошла на бульваре Солнечный. Погибшей женщине было 62 года.

По версии следствия, во время совместного распития спиртного между родственниками произошла ссора. В ходе конфликта мужчина, как считают следователи, нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась.

17 июля 2026 года в Чебоксарах подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире сестры, в ходе ссоры с последней, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия, — говорится в публикации.

Ранее в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа задержали троих мужчин, подозреваемых в угрозах детям в парке Воинской Славы. Правоохранители установили личности троих мужчин и задержали их. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством.