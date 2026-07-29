Над Чувашией сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника в небе над Чувашией, заявил в своем канале на платформе МАКС глава региона Олег Николаев. По его словам, в республике действует режим опасности атаки БПЛА.

В настоящее время отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Работает ПВО. По предварительной информации, два БПЛА уничтожены, — отметил губернатор.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и по возможности оставаться в помещениях, не подходить к окнам и строго соблюдать меры безопасности. Оперативные службы продолжают работу, уточнил Николаев.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в ночь на 29 июля уничтожили 295 беспилотников ВСУ над 12 регионами России. Дроны были нейтрализованы в том числе над Белгородской, Ростовской областями, Татарстаном, Крымом, акваториями Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что обломки сбитых беспилотников были обнаружены на территории промышленных организаций и морского порта в Таганроге. По его словам, в результате падения фрагментов БПЛА возгораний не возникло, обошлось без жертв и пострадавших.