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29 июля 2026 в 08:39

Российские силы ПВО ликвидировали три сотни украинских беспилотников

Дежурные силы ПВО сбили 295 беспилотников ВСУ над 12 регионами России

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Массированная атака отражалась в период с 20:00 28 июля до 08:00 29 июля.

Вражеские дроны были нейтрализованы над территориями 12 регионов России, включая Белгородскую, Ростовскую области, Татарстан и Крым. Кроме того, часть летательных аппаратов перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.

В Рязанской области после атаки беспилотников госпитализировали шесть человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают им необходимую помощь.

До этого четыре человека пострадали в результате атак ударных беспилотников ВСУ на территорию ДНР. В Центрально-Городском районе Горловки ранения средней степени тяжести получили мужчины 1983 и 1953 годов рождения. Еще одна пострадавшая получила ранения в Юнокоммунаровске, а в Кировском БПЛА атаковал с легковой автомобиль с девушкой внутри.

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