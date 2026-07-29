Обломки сбитых дронов упали в порту и на предприятиях Таганрога

Обломки сбитых беспилотников обнаружены на территории промышленных организаций и морского порта в Таганроге, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАКСе. По словам главы региона, в результате падения фрагментов возгораний не возникло, никто из людей не пострадал.

На местах происшествий уже работают специалисты экстренных и оперативных служб. Всего за ночь над Таганрогом, Батайском, Каменском-Шахтинским и районами области было уничтожено около 60 БПЛА. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время беспилотная опасность на территории региона все еще сохраняется.

Ранее стало известно, что в Белгородском округе в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель. Утром 29 июля в районе поселка Октябрьский украинский FPV-дрон нанес точечный удар по грузовому автомобилю. В результате взрыва и последующего пожара машина была полностью уничтожена огнем.

До этого доброволец «БАРС-Курск» Александр Ермаков погиб при защите мирных жителей от атак ВСУ в Курской области. Военный будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам.