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29 июля 2026 в 08:26

Обломки сбитых дронов упали в порту и на предприятиях Таганрога

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Александра Погиба/Создано ИИ//NEWS.ru
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Обломки сбитых беспилотников обнаружены на территории промышленных организаций и морского порта в Таганроге, сообщает губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в МАКСе. По словам главы региона, в результате падения фрагментов возгораний не возникло, никто из людей не пострадал.

На местах происшествий уже работают специалисты экстренных и оперативных служб. Всего за ночь над Таганрогом, Батайском, Каменском-Шахтинским и районами области было уничтожено около 60 БПЛА. Губернатор подчеркнул, что в настоящее время беспилотная опасность на территории региона все еще сохраняется.

Ранее стало известно, что в Белгородском округе в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель. Утром 29 июля в районе поселка Октябрьский украинский FPV-дрон нанес точечный удар по грузовому автомобилю. В результате взрыва и последующего пожара машина была полностью уничтожена огнем.

До этого доброволец «БАРС-Курск» Александр Ермаков погиб при защите мирных жителей от атак ВСУ в Курской области. Военный будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам.

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атаки ВСУ
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