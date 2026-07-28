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28 июля 2026 в 14:59

Боец БАРСа героически погиб, защищая мирных жителей от БПЛА в Курске

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Доброволец «БАРС-Курск» Александр Ермаков погиб при защите мирных жителей от атак ВСУ в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в МАКСе. Военный будет посмертно представлен к государственной и региональной наградам.

При защите гражданского населения от атак вражеских дронов геройски погиб доброволец бригады «БАРС-Курск» Александр Ермаков. Его смерть — огромная трагедия для всех нас, — написал Хинштейн.

Ермаков присоединился к бригаде прошлой осенью, следуя примеру своего старшего брата. Он служил водителем в разведвзводе и входил в состав мобильной огневой группы, отражавшей воздушные атаки.

До этого сообщалось, что два мирных жителя Белгородской области погибли из-за атак ВСУ. Трагедия произошла в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. Снаряд попал в частный дом. Двое мужчин получили тяжелые травмы и скончались на месте. Еще одна женщина получила осколочные ранения шеи, рук и ног.

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек. Губернатор региона Павел Малков сообщил, что в ночь на 28 июля средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.

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Курская область
Александр Хинштейн
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