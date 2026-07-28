В Рязанской области из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек

В Рязанской области в результате падения обломков беспилотника на многоквартирный дом пострадал один человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Павел Малков. В ночь на вторник средства противовоздушной обороны сбили над территорией области четыре вражеских БПЛА.

В Сасовском округе повреждена опора линии электропередачи. Осколки беспилотника попали в многоквартирный дом, повреждена часть квартир, — написал губернатор.

Пострадавшему жителю на месте была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Кроме того, в регионе зафиксированы повреждения объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. В Касимовском и Клепиковском округах урон нанесен водонапорной башне, вышке сотовой связи и линиям электропередачи.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что за прошедшие семь дней 18 сотрудников Wildberries пострадали при ударах беспилотников ВСУ по складам маркетплейса. Еще один человек погиб. Логистическая сеть компании подверглась беспрецедентной серии атак, затронувшей как центральные хабы, так и крупные региональные центры.