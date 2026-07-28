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28 июля 2026 в 07:36

Названо число пострадавших от БПЛА сотрудников Wildberries по всей России

Мирошник: 18 сотрудников Wildberries пострадали от ударов ВСУ по складам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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За прошедшие семь дней 18 сотрудников Wildberries пострадали при ударах беспилотников ВСУ по складам маркетплейса, один человек погиб, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его словам, которые приводит ТАСС, логистическая сеть компании подверглась беспрецедентной серии атак, затронувшей как центральные хабы, так и крупные региональные центры на юге и северо-западе России.

В результате непрекращающихся воздушных атак за прошедшие семь дней под ударами оказались склады в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. Пострадали 18 сотрудников, один из них погиб, — отметил Мирошник.

Ранее основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила о перестройке логистики компании в ответ на недавние атаки на склады. Так она стремится сократить задержки и сохранить высокий уровень обслуживания.

До этого стало известно, что после атак беспилотников на склады Wildberries в Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе часть площадей и товаров удалось сохранить. Сам маркетплейс перераспределяет остатки по другим складам для обеспечения удобной оборачиваемости и экономической устойчивости партнеров.

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